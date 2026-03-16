Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen temel beton döküm çalışmalarını sabahın erken saatlerinde yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı; gece boyunca çalışan işçilerle sahur sofrasında bir araya geldi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri projesinde önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

Projenin temel beton döküm çalışmaları Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gece yarısı başlarken, çalışmalar sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun şekilde devam etti.



Sabah saat 05.00'te alana gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı ve sahada görev yapan çalışanlara kolaylıklar diledi.

Çalışmaları inceleyen Başkan Ünlüce'ye Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Çağrı Özeçoğlu, Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, Genel Sekreter Yardımcısı Nergiz Abacı, Fen İşleri Dairesi Başkanı Korhan Acar, Başkan Danışmanı Ayhan Kavas ve Kurtuluş Mahalle Muhtarı Akın Günyüzü eşlik etti.



Gece yarısı başlayan beton dökümü kapsamında yaklaşık 5 bin metreküp beton dökülürken, çalışmaların gün boyunca devam edeceği ve beton döküm işleminin 17 Mart Salı sabahı tamamlanacağı belirtildi.



Modern mimarisi ve fonksiyonel kullanım alanlarıyla dikkat çeken Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri Projesi, tamamlandığında Eskişehir'e hem modern hem de sağlıklı bir alışveriş alanı kazandıracak önemli yatırımlar arasında yer alacak.