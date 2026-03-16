Türk müziğinin güçlü sesi Ahmet Şafak, 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında sevenleriyle buluştu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Ahmet Şafak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ni dolduran sanatseverlere unutulmaz bir konser verdi.

Sevenlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen gecede dinleyiciler Ahmet Şafak'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek, dev bir koro oluşturdu.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören konser kapsamında Şafak, sahne performansı ve sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla izleyenleri mest etti.

Konserde; Yalnız Kurt, Ayyıldız Kolye, Muska, Vay Delikanlı Gönlüm, Neyleyim, Reisler de Sever, Geriye Aşk Kalır ve Memleket Meselesi gibi eserlerini seslendiren Ahmet Şafak, son şarkısı 'Silemezler'i ise ilk kez sahnede canlı performansla okudu.

Hareketli şarkılarda coşkunun yükseldiği gecede salonu dolduran kalabalık, şarkılara tempo tutarak Ahmet Şafak'a hep bir ağızdan eşlik etti. Konser sırasında sahneden inerek izleyicilerin arasına karışan Şafak, sevenleriyle yakından ilgilendi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dinleyicilerin cep telefonlarının fenerlerini yakarak oluşturduğu görsel şölen ise geceye ayrı bir renk kattı. Ramazan atmosferinin ve müzik ziyafetinin birleştiği gecede Ahmet Şafak, sahnedeki samimi tavrı ve güçlü yorumu ile dinleyicilerden büyük alkış aldı.

ŞAFAK: 'KÜLLİYE'DE SEVENLERİMLE BULUŞMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM'

Sanat hayatında 26 yılı geride bıraktığını ve hâlâ ilk günkü heyecanla sevenlerinin huzuruna çıktığını belirten usta sanatçı, bu çocuksu heyecanını çok sevdiğini söyledi.

Konseri izlemeye gelen sanatseverlere teşekkür eden Ahmet Şafak, başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutlayarak, böylesine mübarek bir günde Külliye'nin çatısı altında sevenleriyle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.