Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu sırasında ülkenin bir çok noktasında Gönüllü Alayı ile düşmana karşı savaşan Giresunlu Osman Ağa’nın torunları olarak kendilerini lanse eden Giresun Gönüllüleri Türk Bayrağı’na karşı sevgi ve saygısını sürdürmeye devam ediyor. Babası fındık tüccarı Feridûnzâde Hacı Mehmet Efendi'nin askerlik parasını ödemesine ramen, Balkan Harbi'nde Osmanlı Ordusu'na gönüllü olarak katılan ve Çatalca cephesinde savaş sırasında sağ diz kapağından yaralanıp topal kalınca Topal lakabı ile anılan Osman Ağa albaylık rütbesine kadar yükselmişti.

Topal Osaman Ağa’ın başarılarını örnek alan Giresun Gönüllüleri Devlet, Millet ve Bayrak için her alanda kendilerini göstermeye devam ediyor.

Genç iş insanı Tuncay Bayram öncülüğünde Giresun Dereli İlçesi Kümbet Yaylası Uzundere Köyü sınırları içerisinde bulunan Gürköy sakinlerinin yerleşkesi olan Yaslıbel Yaylası’nda 9 metre uzunluğu ve 6 metre genişliğinde demir kondüksiyon üzerine Türk Bayrağı yapımı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1 ton demir kullanılan bayrak kurulumunda, demir ustaları ve bayrak montajı yapan gönüllüler yaklaşık bir ay çalışmak zorunda kaldı.

Yaslıbel Yaylası’na bayrak yapımı fikrini ortaya koymasının ardından köylülerinden ve çevresinden büyük destek gördüğünü ve bayrağı gökyüzünden geçen uçaklardan da görülebilecek şekilde yaptıklarını ifade eden Tuncay Bayram, “Biz Topal Osman’ın torunlarıyız. Bizim için, Devletimiz, Bayrağımız, Milletimiz çok önemlidir. Vatanımızın birlik ve beraberliği için her zaman varız ve sonsuza kadar mücadelemizi sürdürürüz” dedi.

Doğa’da çok uzak noktalardan da görülebilen Bayrak, gören vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Vatandaşlar bayrağı görünce fotoğraf çekerek sosyal medyalarda paylaşırken, baz vatandaşlar yanına kadar gidip fotoğraf çekmek için uğraş sarfetiyor.