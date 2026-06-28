Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tecil ve taksitlendirme uygulamasında önemli bir düzenlemeye gitti. Teminatsız tecil sınırı 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltilirken, farklı illerdeki borçlar için de yeni kolaylık getirildi.

ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenlerin finansal yükünü hafifletmeye yönelik tecil ve taksitlendirme uygulamasında yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, daha önce 250 bin lira olarak uygulanan teminatsız tecil sınırının 10 milyon liraya yükseltildiği duyuruldu.

SGK, yeni uygulamayla işverenlerin finansal hareket alanının genişletilmesinin hedeflendiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, işverenlerin farklı illerde bulunan SGK birimlerindeki borçlarına ilişkin de kolaylık sağlandığı ifade edildi. Buna göre, ülke genelindeki toplam borç tutarı 10 milyon lirayı aşsa bile, farklı illerdeki her bir borç dosyasının 10 milyon liranın altında olması halinde teminat istenmeyecek.

SGK, düzenlemenin işverenlerin tecil ve taksitlendirme süreçlerini kolaylaştırarak ödeme planlarını daha esnek şekilde oluşturabilmelerine katkı sağlamasının amaçlandığını bildirdi.