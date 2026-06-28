Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinin ambalajlarında tüketiciyi yanıltabilecek görsel kullanımların önüne geçileceğini duyurdu. İçeriğinde gerçek meyve, sebze veya ilgili gıda bileşeni bulunmayan, yalnızca aroma içeren ürünlerde gerçek gıda görsellerine yer verilemeyecek.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ambalajlarında tüketiciyi yanıltabilecek görsel kullanımına yönelik yeni düzenlemeye dikkat çekti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, içeriğinde meyve, sebze veya ilgili gıda bileşeni bulunmayan, yalnızca aroma ile tatlandırılan ürünlerin ambalajlarında gerçek gıda görsellerinin kullanılmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Yeni uygulamayla birlikte ürünlerin ambalajlarının, tüketiciye ürünün gerçek içeriği hakkında doğru ve şeffaf bilgi vermesi hedefleniyor.

Bakanlık açıklamasında, 'Soframıza gelen her ürün, içeriği neyse ambalajında da şeffafça onu yansıtmak zorunda.' ifadelerine yer verilerek, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

Düzenlemeyle, özellikle meyve aromalı ancak gerçek meyve içermeyen ürünlerde kullanılan yanıltıcı görsellerin tüketici algısını yanlış yönlendirmesinin önüne geçilmesi amaçlandı.