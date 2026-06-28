Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle Çimento Üretim Sorumlusu (Seviye 5) ulusal meslek standardını güncelledi. ÇEİS ve MYK tarafından onaylanan revizyon, görev tanımlarını ve yeterlilik kriterlerini güncelledi.

ANKARA (İGFA) - Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK), ulusal meslek standartlarında yeni bir değişikliğe gitti.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/7 sayılı Tebliğ ile Çimento Üretim Sorumlusu (Seviye 5) ulusal meslek standardı güncellendi.

ÇİMENTO ÜRETİM SORUMLUSU MESLEK STANDARDI REVİZE EDİLDİ

Değişiklik, çimento sektöründe üretim süreçlerini yöneten sorumluların görev tanımlarını, yeterlilik kriterlerini ve mesleki gereklilikleri güncel sektör koşullarına uyarlanırken, standart, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından hazırlanan ve MYK Çimento Sektör Komitesi'nce onaylanan revizyonu kapsadı.

Güncellemenin sektördeki çalışanlar, belgelendirme kurumları ve işletmeler açısından mesleki yeterlilik belgeleri ve eğitim programlarını doğrudan etkilemesi bekleniyor

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