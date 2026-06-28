Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen 'TİM İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde Ege Bölgesi'nden 11 firma 12 ödülle onurlandırıldı.

İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin 2025 yılında gerçekleştirdiği 396 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en çok katkı sağlayan firmalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen 'TİM İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'yle onurlandırıldı.

İhracatın Yıldızlarına ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe takdim etti.

İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde Ege Bölgesi'nden 11 firma 12 ödül alma mutluluğu yaşadı. Çelik, Elektrik-Elektronik, Hazır Giyim, Kimya, Kuru Meyve, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Tütün, Yaş Meyve Sebze, Zeytin ve Zeytinyağı sektörlerinin ihracat şampiyonları Egeli ihracatçılar olurken, en çok ihracat yapan 10 firma arasına iki Egeli ihracatçı firma girdi. E-ihracat kategorisinde de ödüllerin birisi İzmir'e geldi.

ÜNİTEKS TEKSTİL TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNU İZMİR'E GETİRDİ

Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü'nde 2024 yılında Türkiye ikinciliğine yükselen Üniteks Tekstil Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. 2025 yılında Türkiye ihracat şampiyonu oldu ve hazır giyim sektöründe ihracat şampiyonluğu ödülünü İzmir'e getirdi.

Üniteks Tekstil Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serhan Ünsal, birincilik ödülünü Adalet Bakanı Akın Gürlek ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe ikilisinin elinden aldı.

Kuru meyve ve mamulleri sektöründe Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye şampiyonluklarına bir yenisini ekledi. Firmanın ödülünü Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Özgür'e Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe takdim etti. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe Kılıç Deniz Ürünleri ödüle uzandı

2000 yılı sonrasında Türkiye'nin ihracatta yıldız sektörlerinden biri haline gelen su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe ihracat şampiyonluğuna Kılıç Deniz Ürünleri İhracat ve İthalat Ticaret A.Ş. firması uzandı. Uzun yıllardır zirveye ambargo koyan firmanın ödülünü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin elinden almak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Kızıltan katıldı.

TÜTÜN SEKTÖRÜNDE ZİRVENİN SAHİBİ JTİ TÜTÜN

Ege Bölgesi'nde ihracat şampiyonluğu gururu yaşayan bir diğer firma tütün sektöründe JTİ Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. oldu. JTİ Türkiye Üretim Direktörü Sarper Ege Ulukaya'ya birincilik ödülünü İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe verdi. Yaş meyve sebze sektöründe Uçak Kardeşler şampiyonluklarına yeni bir halka ekledi

Yaş meyve sebze sektöründe Uçak Kardeşler Gıda A.Ş. şampiyonluklarına yeni bir halka ekledi. 2017 yılından bu yana zirveye ambargo koyan firmanın ödülünü Uçak Kardeşler Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak'a Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe ikilisi takdim etti.

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe Verde Yağ Besin Maddeleri Ticaret Sanayi A.Ş. zirvedeki yerini korudu ve 2025 yılında da ihracat şampiyonluğu ödülünü İzmir'e getirdi. Firmanın ödülünü almak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Murat Türkal TİM İhracatın Yıldızları Ödül Törenine katıldı. Türkal, ödülünü İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin elinden aldı.

İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde e-ihracat kategorisinde Türkiye genelinde en çok ihracat yapan üç firma ödüllendirildi. E-ihracat kategorisinde üçüncülük ödülünü İzmir merkezli K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş. kazandı. Firmanın ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin elinden aldı.

Kanuni merkezleri farklı illerde olan üretim tesisleri Ege Bölgesi'nde bulunan HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. Çelik sektöründe, VESTEL Ticaret A.Ş. Elektrik ve Elektronik Sektöründe, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. kimya sektöründe ihracat mutluluğu yaşadı. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı firması olarak ikinci ödülünü kazandı. Üretim tesisleri İzmir'de bulunan Star Rafineri A.Ş. Türkiye'de en çok ihracat yapan firmalar listesinde adını yedinci sıraya yazdırdı.

'Türkiye İhracatçılar Meclisi 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde Ege Bölgesi'nden 11 firmanın yer almasından gurur duyduk' diyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, 2025 yılında Ege Bölgesi'nin 42,8 milyar dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdığını dile getirdi.