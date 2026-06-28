İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı 2025 yılı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasında, TÜGİAD Bursa Şubesi üyesi 10 firma listeye girerek önemli bir başarıya imza attı. TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Kerem Kahveci, 'İSO 500 listesinde yer alan üyelerimizle gurur duyuyoruz.' dedi.

BURSA (İGFA) - İSO 500 listesinde TÜGİAD Bursa Şubesi üyesi firmalardan Tofaş 21'inci, Sütaş 46'ncı, Beyçelik Gestamp 124'üncü, Coşkunöz Holding 146'ncı, Bu Piliç 251'inci, Almaxtex Tekstil 262'nci, Uludağ İçecek 297'nci, Beyçelik Gestamp 313'üncü, Kula Yağ 328'inci ve TKG Otomotiv 447'nci sırada yer aldı.

Bursa sanayisinin son bir yılda önemli bir büyüme kaydettiğini ortaya koyan araştırmada, 2024 yılında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile ilçe odalarına kayıtlı 25 firma İSO 500 listesinde yer alırken, 2025 yılında bu sayı 31'e yükseldi. Söz konusu artış, Bursa'nın üretim, ihracat ve katma değerli sanayideki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

BAŞKAN KAHVECİ'DEN TEBRİK MESAJI

TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Kerem Kahveci, İSO 500 listesinde yer alan üye firmaları tebrik ederek, 'İSO 500 listesinde yer alan 10 üyemizle gurur duyuyoruz. Bu başarı, yalnızca firmalarımızın değil, Bursa'nın köklü sanayi kültürünün, güçlü üretim altyapısının ve nitelikli insan kaynağının bir sonucudur. Üretimden, yatırımdan ve ihracattan vazgeçmeyen tüm sanayicilerimizi kutluyorum' dedi.

Bursa'nın son yıllarda sanayide önemli bir ivme yakaladığını vurgulayan Kahveci, '2024 yılında İSO 500'de 25 firmayla temsil edilen Bursa'nın, 2025 yılında 31 firmaya ulaşması şehrimizin üretim gücünün her geçen yıl daha da arttığını gösteriyor. Bu tablo, Bursa'nın Türkiye ekonomisindeki stratejik konumunu daha da güçlendirirken, sanayicilerimizin küresel rekabetteki başarısını da ortaya koyuyor' ifadelerini kullandı.

'BAŞARI HİKAYELERİNİN BÜYÜYEREK DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUM'

Zorlu küresel ekonomik koşullara rağmen Bursa sanayisinin üretim, yatırım ve istihdamda kararlılığını koruduğunu belirten Kerem Kahveci, 'Bursa; otomotivden tekstile, gıdadan makine ve metal sanayine kadar birçok sektörde yüksek katma değer üreten, ihracat odaklı yapısıyla Türkiye'nin kalkınmasına yön veren şehirlerin başında geliyor. Önümüzdeki dönemde de sanayicilerimizin azmi ve girişimcilerimizin vizyonuyla Bursa'nın başarı hikâyesinin büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz' diye konuştu.