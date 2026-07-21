Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen Temmuz Yaz Etkinlikleri, çocuklara ve ailelerine yaz akşamlarını dolu dolu yaşatmaya devam ediyor. Yazlık sinema gösterimleriyle bir araya gelen yüzlerce aile, açık havada hem eğlenceli hem de unutulmaz anlar yaşadı.

GİRESUN (İGFA) - Etkinliklerin ilk durağı Botanik Park oldu. Doğayla iç içe atmosferde gerçekleştirilen 'Aya Sihirli Yolculuk' yazlık sinema etkinliği, büyük ilgi gördü. Film gösterimi öncesinde düzenlenen yüz boyama etkinliği ile minikler birbirinden renkli figürlerle buluşurken, eğlence film gösterimiyle devam etti.

Çocukların heyecanı ve ailelerin yoğun katılımı etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Yaz etkinliklerinin bir sonraki adresi ise Aksu Çocuk Akademisi Bahçesi oldu. Burada gerçekleştirilen 'Ayı Kardeşler: Büyük Kış' animasyon filmi gösterimi, çocukların kahkahaları ve ailelerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Yaz akşamının keyfini açık havada çıkaran çocuklar, film boyunca eğlenceli anlar yaşarken aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

Giresun Belediyesi yetkilileri, yaz boyunca çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunacak etkinliklerin devam edeceğini belirterek, ailelerin gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Aileler, böylesi organizasyon için Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'ye teşekkür etti.