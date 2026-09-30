Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, ilçelerde kırsal yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bakım-onarım, asfalt öncesi hazırlık ve şarampol açma çalışması yapıyor.

ANTALYA (İGFA) - Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, Alanya'nın doğusunda yer alan Yeşilöz Mahallesi yolunda asfalt öncesi hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Yolda dolgu, stabilize sıkıştırma çalışmaları yapılıyor. Ekipler Taşatan grup yolu Yelköprü mevkiinde taş duvar yapımı ve dolgu çalışması yaparak yolu daha güvenli hale getirirken, Demirtaş Grup Yolu Sapadere, Çamlıca ve Beyreli Mahallesi yolunda da bakım-onarım çalışması gerçekleştirdi.

Türktaş Mahallesi grup yolunda bozuk olan ve alt yapısı tamamlanan yerlerde asfalt uygulaması yapan ekipler, Gedevet Yaylası yolunda göçük olan bölgede taş duvar, büz ve dolgu çalışması gerçekleştirdi. Şıhlar, Yaylakonak, Hocalar, Dimçayı ve Değirmendere mahalle yollarında ise bakım-onarım çalışması yapıldı.

AKSEKİ'DE YAYLA YOLLARINDA BAKIM-ONARIM

Akseki'de arıcılık ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü yaylalarda Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Göktepe, Boğazyurt, Beyçukuru, Çenger, Gençler, Değirmenli, Söbüçimen, Karakaya, Boztepe, Yarpuz, Sülek, Hocalı, Saraçlı ve Belenobası yayla yollarında malzemeli bakım, onarım ve şarampol açma çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla vatandaşların ulaşımının daha güvenli ve rahat hale getirilmesi hedefleniyor.

MANAVGAT'TA GRUP YOLUNDA ASFALT ÇALIŞMASI

Manavgat'taki mahalleri konforlu ve modern yollara kavuşturmak için program dahilinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Güzelyalı ve Karavca mahalleleri grup yolunda asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Zamanla deforme olan yolu öncelikle asfalta hazırlayan ekipler, zaman kaybetmeden sıcak asfalt serimini tamamladı. Yenilenen yol vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir ekipleri Cevizler Mahallesi grup yolunda da genişletme ve düzenleme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yol güvenliğini artırmak ve trafik akışını daha konforlu hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda; zemin tesviye, yol genişletme ve büz koyma işlemi titizlikle hayata geçiriliyor.

ELMALI YAYLA YOLLARINDA BAKIM-ONARIM

Büyükşehir ekipleri Elmalı'da da Yörenler Mahallesi'nin yayla yollarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ve yöre halkının yoğun olarak kullandığı yayla yollarında gerçekleştirilen çalışmalarda engebeli ve zaman içerisinde kullanımı zorlaşan yollar, ekiplerin çalışmalarıyla daha güvenli ve kullanışlı hale getirildi.