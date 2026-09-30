Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi ve COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu, üç gün süren programın ardından tamamlandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı ICLEI Europe iş birliğinde düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG MEWA), BM Ankara Ofisi ve Sıfır Atık Vakfı iş birliği ile düzenlenen COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliğindeki zirve; Birleşmiş Milletler, Türkiye Belediyeler Birliği, ICLEI ve farklı ülkelerden yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirdi.

AKDENİZ'İN ORTAK GELECEĞİ MUĞLA'DA KONUŞULDU

Zirvenin ilk gününde 'Dirençli Bir Akdeniz: Yerel Liderlik ve Bölgesel İş Birliğinin Güçlendirilmesi' ve 'Ortak Zorluklardan Bölgesel Eyleme' başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi.

İklim krizinin Akdeniz kentlerinde oluşturduğu ortak riskler değerlendirilirken; su kaynakları, aşırı sıcaklıklar, kuraklık, seller, orman yangınları ve biyolojik çeşitlilik kaybına karşı kentler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.