Ankara Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvansever Başkentlileri Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilecek 'Evcil Dostunu Al Gel' etkinliğinde bir araya getirecek.

ANKARA (İGFA) - Hayvan sağlığı ve ilk yardım eğitimlerinin verileceği etkinlikte; tiyatro ve arama kurtarma köpeklerinin gösterileri ile evcil hayvan kıyafet defilesi de gerçekleştirilecek.Ankara Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde özel bir program düzenleyecek.

'Evcil Dostunu Al Gel' etkinliği, 4 Ekim Pazar günü 13.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda Başkentliler ve patili dostları bir araya getirecek.

EVCİL HAYVANLARA ÜCRETSİZ SAĞLIK TARAMASI

Etkinlik kapsamında; Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin de iş birliğiyle hayvanlarda temel ilk yardım eğitimi gerçekleştirilecek. Katılımcılara, hayvanların karşılaşabileceği acil durumlarda uygulanabilecek temel ilk yardım bilgileri aktarılacak.

Etkinlikte ayrıca evcil hayvanlara yönelik ücretsiz sağlık taraması yapılacak. Hayvan sahipleri, uzmanlar eşliğinde dostlarının genel sağlık durumları hakkında bilgi alma fırsatı bulacak.