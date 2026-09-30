Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Tarsus'ta düzenlenen doğa yürüyüşü, doğaseverleri Kurtçukuru Kanyonu'nda buluşturdu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) ve Regma Kültür Doğa Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte katılımcılar, suyun içinden geçen 8 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı.

Kurtçukuru Kanyonu'nun büyüleyici doğasında gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, parkurun engebeli noktalarında tam bir dayanışma örneği sergileyerek rotayı başarıyla tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin doğa etkinliklerine ilk kez katılan vatandaşların yanı sıra daha önce de bu organizasyonlarda yer almış olan doğaseverler, yeşille ve temiz havayla iç içe vakit geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TOPÇUOĞLU: 'FARKLI ETKİNLİKLERLE HEMŞEHRİLERİMİZİ DOĞAYLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

TADEKA Turizm ve Gastronomi Kurulu Sözcüsü Murat Topçuoğlu, Tarsus'un doğal güzelliklerini daha fazla kişiye tanıtmak amacıyla bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirterek, 'Kurtçukuru Kanyonu'nda doğaseverlerle birlikte güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Tarsus'un ve Mersin'in sahip olduğu doğal güzellikleri keşfetmek, tanıtmak ve bu alanlarda birlikte vakit geçirmek bizim için çok değerli. TADEKA olarak önümüzdeki dönemde de doğa yürüyüşleri başta olmak üzere farklı etkinliklerle hemşehrilerimizi doğayla buluşturmaya devam edeceğiz' dedi.