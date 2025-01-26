Giresun'da 2024 yılında 6 bin 74 kişi işe yerleştirilirken, 2 bin 59 kişi eğitim ve destek programlarından yararlandı.GİRESUN (İGFA) - Giresun İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Yıllık Değerlendirme Toplantısı, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.



Toplantıda 2024 yılında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi yapılarak önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalar ele alındı.

Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında kamu ve özel sektörden toplam 8.381 kişilik açık iş talebi alındı. Bu talepler doğrultusunda kamu kurumlarına 29 kişi, özel sektöre ise 6.045 kişi olmak üzere toplamda 6.074 kişi işe yerleştirildi.



İŞKUR tarafından düzenlenen %60 istihdam garantili 189 İşbaşı Eğitim Programı (İEP), 1 Mesleki Eğitim Kursu (MEK) ve 2 Nitelikli İşgücü Yetiştirme Kursu’na (NİYEP) toplam 650 kişi katılım sağladı. Bunun yanı sıra, kamu kurumlarında uygulanan 34 Toplum Yararına Program (TYP) ve 18 İşgücü Uyum Programı (IUP) kapsamında 1.409 kişi fayda sağladı. Böylece yıl boyunca toplam 2.059 kişi çeşitli programlardan yararlandı.

ÖDENEK VE DESTEK RAKAMLARI AÇIKLANDI

Valilikten yapılan açıklamada, 2024 yılı içinde; 4 bin 286 kişiye 114 milyon 354 bin TL işsizlik ödeneği, 11 kişiye 214 bin TL yarım çalışma ödeneği, 12 kişiye 207 bin TL kısa çalışma ödeneği, 41 kişiye 736 bin TL ücret garanti fonu ödemesi yapıldığı kaydedildi.

Bu arada 2024 yılında 4 bin 586 işverenle birebir görüşmeler yapılırken, 15 bin 682 işsiz vatandaşla bireysel danışmanlığın gerçekleştirildiği belirtilriken, 829 kişiye CV hazırlama ve iş arama becerileri eğitimleri verildiği, eğitim kurumlarına yapılan ziyaretlerde ise 3 bin 716 öğrenciye meslek tanıtımı ve geleceğin meslekleri konusunda bilgilendirme yapıldığı bildirildi.