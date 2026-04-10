KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, dijitalleşme, inovasyon ve geleceğe hazır şehir vizyonuyla uluslararası arenadaki başarısına bir yenisini ekleyerek, Intelligent Community Forum (ICF) - Akıllı Topluluk Forumu tarafından '2026 Smart21 Topluluğu' unvanını kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan Akıllı Şehir Endeks sıralamalarında Türkiye'de son 5 yıldır birinci sırada yer alan Konya, yaptığı çalışmalarla bu alanda dünyanın öncü şehirlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Akıllı Şehircilik uygulamaları dikkatle takip edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, ICF tarafından her yıl düzenlenen prestijli ödül programında önemli bir başarıya imza attı. Dünyadaki birçok şehrin yarıştığı; Amerika, İspanya, Brezilya, Kanada, Hollanda ve Tayvan gibi 5 kıtadan 10 ülkenin şehirlerinin finalist olarak yer aldığı listede Konya, dünyanın en başarılı 21 akıllı topluluğundan biri ilan edildi.

'ŞEHRİMİZ ADINA BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, elde edilen başarının Konya adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, 'Konya olarak teknolojiyi merkeze alan, sürdürülebilir ve insan odaklı şehircilik anlayışıyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Şehrimizin dünyanın önde gelen şehirlerinin de yer aldığı bu tür prestijli platformlarda adının anılması, hayata geçirdiğimiz akıllı şehir uygulamalarının ne kadar doğru bir vizyonla ilerlediğinin göstergesidir. Hedefimiz, Konya'yı Türkiye'de olduğu gibi dünyada da akıllı şehircilik alanında öncü şehirlerden biri haline getirmek. Tüm ekip arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.' diye konuştu.

KONYA AKILLI ŞEHİR STRATEJİSİ VE YOL HARİTASI-2030, DÖNÜŞÜM SÜRECİNE YÖN VERDİ

Konya'nın Smart21 başarısında; dijital bağlantı altyapısının güçlendirilmesi, bilgiye dayalı iş gücünün geliştirilmesi, inovasyon ve ekonomik büyümenin desteklenmesi ile vatandaş katılımını artıran uygulamalar belirleyici oldu. Bu kapsamda hazırlanan Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası-2030, şehirdeki tüm akıllı şehir uygulamalarını bütüncül bir çerçevede ele alarak dönüşüm sürecine yön verdi.

Şehir genelinde hayata geçirilen güçlü fiber optik altyapı, ücretsiz Wi-Fi hizmetleri ve dijital haberleşme sistemleri sayesinde kamu hizmetleri daha hızlı ve etkin sunulurken, vatandaşlar kesintisiz ve güvenilir dijital erişim imkânına kavuştu. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda Konya, ICF'nin dijital bağlantı, iş gücü gelişimi, inovasyon, sürdürülebilirlik ve yönetişim alanlarındaki kriterlerini başarıyla karşılayarak akıllı şehircilikte bütüncül ve sürdürülebilir bir model ortaya koydu.

ICF tarafından yapılan değerlendirmede; toplulukların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişim stratejileri veri odaklı analizlerle incelendi.

Konya'nın bu başarısı, sadece teknolojik altyapısıyla değil, aynı zamanda vatandaş odaklı akıllı şehir çözümleri, eğitim ve iş gücü geliştirme çalışmaları, inovasyon ve ekonomik büyüme girişimleri ve dijital inovasyon hamleleriyle de tescillenmiş oldu.

ICF kurucu ortağı Robert Bell, Smart21 topluluklarının zenginlik veya büyüklükle değil, dijital ekonominin baskılarına uyum sağlama ve vatandaşlarına gelecek hazırlama yetenekleriyle seçildiğini vurguladı.

Konya'nın başarısı, ICF'nin 'Topluluk Hızlandırıcı Stratejisi' kapsamındaki altı temel faktöre dayanan nicel ve nitel verilerin bağımsız analistlerce incelenmesi sonucu tescillendi.

Konya, Top7 listesinde yer almak için de çalışmalarına devam ediyor.