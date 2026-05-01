İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Giresun'un eşsiz doğasını, kültürel mirasını ve yöresel lezzetlerini İstanbullularla buluşturan dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu tarafından düzenlenen 18. Giresun Günleri, "Doğasıyla, Lezzetiyle, Kültürüyle Giresun Seni Bekliyor" sloganıyla başladı. İstanbul’da Karadeniz rüzgarı estiren 18. Giresun Günleri, büyük bir coşku ve yoğun protokol katılımıyla kapılarını açtı. 30 Nisan 2026 tarihinde başlayan etkinlik, hafta sonu boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

İlk olarak Giresun Dernekleri Birliği tarafından Eyüp Feshane'de başlatılan ve o günlerde 'Yöresel Günler' olarak ilk olan program tüm Türkiye'ye örnek oldu ve çok sayıda il yöresel günler ile buluştu. Daha Sonra Giresun Federasyonu tarafından sürdürülen yöresel Giresun Günleri'ne katılım yoğun bir şekilde devam ediyor. İstanbul Nüfusunda dikkat çeken bir yoğunluğua sahip Giresunlular uzun yıllardır İstanbul'un 3. sıra nüfus yoğunluğunda biliniyordu. Son yıllarda 4. sıraya düştüğü ifade ediliyor.

Anadolu'da küçük bir il olarak görülen Giresun'un Türkiye'nin en büyük nüfusuna sahip olan İstanbul'da 3. sıra nüfusa sahip olması dikkat çekiyor... Giresun Günleri geçmişten bu güne yoğun ilgi görürken, katılım yoğunluğu da dikkat çekiyor. Protokol da yoğun ilgi gösteriyor.

Protokolden Yoğun İlgi

Etkinliğin açılış töreni ve ilk günleri, devletin zirvesinden yerel yönetime kadar pek çok önemli ismi bir araya getirdi. Protokolde öne çıkan isimler şunlar oldu:



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Memleketi Giresun'un tanıtım günlerine bizzat katılarak stantları ziyaret etti ve hemşehrileriyle buluştu.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti: Etkinliğe katılarak Giresun'un ekonomik ve kültürel potansiyeline vurgu yaptı.

Milletvekilleri: Giresun CHP Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas ve İstanbul AKP Milletvekili (Giresun Günleri'nin ilk düzenleyicilerinden) Hasan Turan da katılımcılar arasında yer aldı.

Yerel Yöneticiler: Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç başta olmak üzere, Giresun'un ilçe belediye başkanları kendi bölgelerinin tanıtımı için alanda hazır bulundu.

Yargı ve Akademi: Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz ve Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can gibi isimler de protokolde yerlerini aldılar.



"Fındığın Başkenti İstanbul'da"

Etkinlik boyunca fındık başta olmak üzere çay, mısır ekmeği, karalahana çorbası ve Giresun'a özgü pek çok lezzet ziyaretçilere sunuluyor. Kemençe eşliğinde horonların tepildiği, yöresel el sanatlarının sergilendiği organizasyon, 3 Mayıs 2026 Pazar akşamına kadar devam edecek.

Hafta sonu boyunca çeşitli paneller, konserler ve kültürel gösterilerle Giresun kültürü tüm yönleriyle tanıtılmaya devam edilecek