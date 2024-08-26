Gebze Belediyesi’nin düzenlediği ‘Mahallemde Sinema Var’ etkinlikleri kapsamında Ulus Mahallesi sakini çocuklar keyifli bir sinema akşamı yaşadıKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi’nin düzenlediği ‘Mahallemde Sinema Var’ etkinlikleri kapsamında Ulus Mahallesi sakini çocuklar keyifli bir sinema akşamı yaşadı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda mahallelerde düzenlenen sinema akşamlarına aileleriyle birlikte katılan çocuklar Doru: Macera Adası film gösterimi öncesinde Karagöz ve Hacivat gösterisi izledi. Kendilerine ikram edilen mısır ve diğer ikramlıklar eşliğinde animasyon filmini keyifle izleyen çocukları Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de yalnız bırakmadı. Çocukların neşesine ortak olan Başkan Büyükgöz, ailelerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

EVLATLARIMIZ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Film gösterimi öncesi selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan, Büyükgöz “Evlatlarımız bizim emanetlerimiz konuya bu pencereden bakarsak her şey daha anlamlı bir hale gelecektir. Onlara nasıl yaşamaları ve hayata nasıl bakmaları gerektiğini bizler öğreteceğiz. Gözlerimizin nuru olan evlatlarımızın en güzel şekilde örfüne adetine bağlı olarak yetişmeleri için hep beraber mücadele edeceğiz. Bu akşam burada olduğunuz ve programımıza katıldığınız için teşekkür ediyor iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı.