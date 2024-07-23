Konya’ya hakim konumdaki Takkeli Dağın zirvesinde yaklaşık bin 700 metrede yer alan Gevale Kalesi'nin Konya turizmine kazandırılması için 3. etap çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarihi ve kültürel varlıklara sahip çıkmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Selçuklu’nun tarihi miraslarından olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gevale Kalesi’nde 3.etap çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Konya’nın zirvesinde yer alan ve tarihin adım adım gün yüzüne çıktığı tarihi yapının Konya turizmine kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Selçuklu Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi örnek bir iş birliği sergiliyor. Turizm açısından büyük potansiyele sahip Gevale Kalesi’nde çalışmalarla bugüne kadar önemli bulgulara ulaşıldı.

3. ETAP ÇALIŞMALARINDA NELER YAPILIYOR?

Takkeli Dağ, Anadolu Selçuklu başkenti Konya'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve efsanelere konu olan sur ile burçların yer aldığı sembol bir mekan. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'ya kadar binlerce yıldır birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi dağda titizlikle yürütülen çalışmalar bu yüzden büyük önem taşıyor.

Gevale Kalesi 3. etap restorasyon çalışmaları kapsamında, 100’ün üzerinde sarnıcın konservasyon ve restorasyonu projelerine uygun olarak sürdürülüyor. Surların makro enjeksiyon sağlamlaştırması ve konservasyonunu yapan ekipler diğer mesken kalıntılarının da sağlamlaştırma, konservasyon ve restorasyon uygulamalarına devam ediyor. Ayrıca, yürüme yolları, dehlizler, hamam ve ibadet mekanlarının da restorasyonu devam ediyor.3 etap uygulamalarının 2024 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor.

“KONYA’YA ÇOK ÖNEMLİ BİR TURİZM LOKASYONU DAHA KAZANDIRIYORUZ”

Gevale Kalesi’ndeki çalışmaların Konya turizmi açısından büyük önem arz ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ 12 yıldır buradaki kazı çalışmalarını paydaşlarımızla beraber büyük bir titizlikle yürütüyoruz ve önemli bir noktaya geldik. Takkeli Dağ, Konya’nın 360 derece gözlemlenebildiği Antik Dönemden itibaren bir kalenin bulunduğu önemli bir yerleşim alanı. Buradaki

kazılarda da önemli bulgulara ulaştık ve 3. Etap çalışmalarımız planlamalar doğrultusunda devam ediyor. İnşallah burada oluşan kazıdan çıkan eserlerin sergilendiği alanlar ve burada restorasyonlarla

birlikte Konya’nın turizmde önemli bir mekanı ve Konya siluetine önemli bir katkı sağlamayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.