Bursa'da Yıldırım Belediyesi ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde çöp eve olarak kullanılan dairede temizlik çalışması gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde çöp ev olarak kullanılan dairede 6 ay içinde ikinci kez temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Toplum sağlığını ve çevre temizliğini önceleyen Yıldırım Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Yaklaşık 6 ay önce temizlenen Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki dairenin yeniden çöp eve dönüştürüldüğü belirlendi.

Mahkeme kararının ardından söz konusu adrese, Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Harekete geçen ekipler, toplum sağlığı açısından tehdit oluşturan dairede kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Evde biriktirilen çöp ve atıklar tahliye edildi. Yıldırım Belediyesi ekiplerinin koordineli çalışmalarının ardından söz konusu daireden toplam 5 ton çöp çıkarıldı. Temizlik işlemlerinin ardından evde detaylı dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması da yapılarak olası sağlık risklerinin önüne geçildi.

Yapılan çalışma sayesinde kötü koku ve çevre kirliliğinden şikayetçi olan mahalle halkı ise rahat bir nefes aldı.

DAHA TEMİZ YILDIRIM İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Hemşehrilerimizin sağlığını, güvenliğini ve huzurunu korumayı temel görev kabul ediyoruz. Bu kapsamda toplum sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine yol açan hiçbir olumsuzluğa kayıtsız kalmıyoruz.

Bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu titizlikle yerine getiriyoruz. Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Yıldırım hedefimize ulaşmak için çalışmalarımız devam edecek' ifadelerini kullandı. Temizlik çalışmasının ardından rahat bir nefes alan mahalle halkı, Yıldırım Belediyesi'ne teşekkür etti.