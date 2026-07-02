Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde ulaşım altyapısını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı'nda kaldırım yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

ORDU (İGFA) - Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Atatürk Bulvarı'nda toplam 320 metre uzunluğundaki güzergâhta begonit taş ile kaldırım imalatı yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında dolmuş duraklarının bulunduğu bölümlerde kaldırımlar 2,5 metre, diğer kesimlerde ise 5 metre genişliğe çıkarılıyor. Modern ve estetik bir görünüme kavuşacak kaldırımlar, yayaların daha güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım sağlamasına katkı sunacak.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü kaldırım yenileme çalışmalarıyla hem yaya güvenliğini artırmaya hem de şehir estetiğine katkı sağlamaya devam edecek.