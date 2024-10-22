Edirne'de AK Parti Keşan İlçe Başkan adayı Fahrettin Savcı, İl Başkanı Belgin İba ve İl teşkilat Başkanı Rasim Özgün ile birlikte 26 Ekim'de yapılacak kongre hakkında gerçekleştirdiği görüşme sonrasında genel merkezin aldığı karar gereği adaylıktan çekildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da AK Parti İlçe Başkanlığı'na aday olan Fahrettin Savcı'ya, genel merkezin kararını görüşmede İl Başkanı Belgin İba açıkladı. Başkan İba, AK Parti Genel Merkezi'nin Türkiye genelinde aldığı karara göre il ve ilçelerde 8. olağan kongrelere atanmış isimler ile tek liste halinde gidileceğini, eğerki liste çıkarılırsa kongrenin iptal edileceğini, yine aynı adayın tekrar atanacağını, atandıktan sonra bir daha kongre olmayacağı kararını bilirdi.

Fahrettin Savcı ise Başkan İba’nın bu açıklaması üzerine yaptığı açıklamada, adaylıktan çekildiğini belirtti. Savcı, “Allah Cc Rızasını ,kulların duasını almak için çıktığımız bu yolda, bu sebeplerden dolayı 8.olağan kongrede aday olamayacağımızı bildiririm. Üzüntülüyüz, lakin kırgın değiliz. Mücadele edenler kazanamaz ama kazananlar da mücadele edenler hep olmuştur. Kongrede tek liste ile seçime girecek olan Savaş Pekdemir başkanımıza ve yönetim kuruluna girecek olanlara başarılar dileriz. Keşan’ımız icin önem taşıyan bu süreçte birlik, beraberlik içerisinde yürüdüğümüz listemde yer alan davadaşlarıma, ziyaretlerimizde görüşmelerimizde bizlere sıcak samimi davranan partililerimize ve Keşan’ımızın kıymetli basın emekçilerine çok teşekkür ederim” diye konuştu.