Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen YHT, anahat ve bölgesel trenlerle 2024 yılının başından bu yana 3 milyon 785 bin 622 gencin 13 - 26 yaş arasına uygulanan yüzde 15 indirim uygulamasından faydalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından 13  26 yaş arası gençlere tanınan yüzde 15 indirim uygulamasından 2024 yılının başından bugüne kadar 3 milyon 785 bin 622 gencin faydalandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda uygulanan demiryolu öncelikli politikalar sayesinde gençlerimizin de tren seyahatine olan ilgisi gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Ülkemizi Yüksek Hızlı Tren ile tanıştırmamız, konvansiyonel hatlarda yaptığımız iyileştirmelerle seyahat konforunu artırmamız demiryolunun daha çok rağbet görmesine vesile oldu" dedi.

2 MİLYON 382 BİN 453 GENÇ YHT İLE SEYAHAT ETTİ

Bakan Uraloğlu, geleceğin teminatı gençler için uygulanan indirim politikası ile hem ekonomik hem konforlu hem de güvenli bir seyahat imkânı sunduklarını belirterek, "İndirim uygulanan 13-26 yaş arasındaki gençlerimiz anahat, bölgesel ve Yüksek Hızlı Trenlerimize büyük bir ilgi gösterdi. 2024 yılının başından bugüne kadar anahat trenlerimizle 629 bin 848, bölgesel trenlerimizle 773 bin 321 ve Yüksek Hızlı Trenlerimizle 2 milyon 382 bin 453 genç vatandaşımız indirimli seyahat etti, sevdiklerine kavuştu, yeni yerler keşfetti. Toplamda 3 milyon 785 bin 622 gencimiz yüzde 15 indirimden faydalandı. ifadelerini kullandı.

EĞİTİM VEYA İŞ HAYATININ BAŞINDA OLAN GENÇLERE DESTEK

Bakan Uraloğlu, gençlerimize yönelik tren indirimini hayata geçirmelerinin birkaç önemli nedeni olduğunun da altını çizdi.

Eğitim veya iş hayatının başında olan gençlerimizi düşünerek, bütçelerini zorlamadan seyahat edebilmeleri için bu indirim imkanı sunduklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Böylece, ekonomik açıdan onları desteklemeyi ve çevreye duyarlı bir seyahat seçeneği olan demiryoluyla gençlerimizi bu tür ulaşım alternatiflerine yönlendirerek, hem doğayı koruma bilincini artırmayı hem de ülkemizin gelecekteki ulaşım politikalarına yön vermeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Her gencin, hangi şartlarda olursa olsun, Türkiyenin dört bir yanını keşfetmesini arzuladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, ilerleyen dönemlerde de bu tür indirimlerle daha fazla gencin demiryolu ulaşımını tercih etmesini sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.