Edirne İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Son günlerde yapılan farklı operasyonlarda toplam 27 düzensiz göçmen yakalanırken, bir organizatör de gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde düzensiz göçle mücadele kapsamında önemli operasyonlar gerçekleştirdi.

Merkez Bosna köyü, TEM gişeleri, Meriç ilçesi Serem köyü ve İpsala ilçesi Paşaköy köyünde yapılan operasyonlarda toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin tamamı, farklı ülkelerden olduğu belirtildi. Ayrıca, TEM gişeleri yakınlarında yapılan bir operasyonda ise 5 Libya uyruklu düzensiz göçmen ve onları taşıyan araçla birlikte bir organizatör yakalandı.

Yakalanan tüm düzensiz göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör hakkında ise adli süreç başlatıldı.