İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından düzenlenen “Gençlere Alan Açık: Fotoğraf Yarışması”nın kazananları belirlendi.ÎSTANBUL (İGFA) - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliği, Sony ve DifoArt’ın destekleriyle gerçekleştirilen yarışmaya, 68 farklı ilden ve 4 farklı ülkeden toplamda 4 bin 721 fotoğraf başvurusu yapıldı.

Şimdi sıra Halk Ödülü’nün sahibini belirlemede. Radar Türkiye üzerinden yapılan oylama sonrasında Halk Ödülü’nün kazananı belli olacak.

İBB Kültür AŞ tarafından genç yetenekleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen ve proje koordinatörlüğünü Banu Seyhan’ın üstlendiği “Gençlere Alan Açık” yarışmalarının üçüncüsü, fotoğraf alanında gerçekleşti. “Şehir Hikâyeleri” temasıyla düzenlenen yarışma, 68 farklı ilden ve 4 farklı ülkeden fotoğrafçıyı bir araya getirerek şehirlerin renkli ve dinamik hikâyelerini mercek altına aldı. Genç fotoğrafçılar, şehrin sokaklarından, anlık detaylardan, zamanın izlerinden ve hayatın küçük ama çarpıcı karelerinden oluşan özgün anlatılarla yarışmaya katıldılar. Yarışmaya, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından gelen genç fotoğrafçılardan toplamda 4 bin 721 fotoğraf başvurusu yapıldı.

Banu Tunçağ, Burak Bulut Yıldırım, Coşkun Aral, Prof. Emre İkizler, İzzet Keribar, Murat Abbas, Nihal Gündüz, Orhan Cem Çetin, Ömer Serkan Bakır’dan oluşan seçici kurulun titizlikle yaptığı değerlendirme sonucunda kazananlar belirlendi. Şehirlerin sokaklarından mekânların anlamını ortaya koyan özgün ve çarpıcı fotoğrafların yer aldığı yarışmanın kazananları şu şekilde:

Birincilik Ödülü: Emirhan Tetik

İkincilik Ödülü: İbrahim Tekeş

Üçüncülük Ödülü: Yahya Engin

Fotoğraf Yarışması’na katılan fotoğraflardan seçici kurul tarafından belirlenen 53 fotoğraf, Taksim Sanat’ta sergilenmeye başladı. Sergiyle eş zamanlı olarak, yarışmaya katılan eserlerin geniş bir kitleye sunulması amacıyla Radar Türkiye mobil uygulamasında halk oylaması süreci de başladı.