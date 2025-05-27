İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren Akdeniz Akademisi’nde Demokrasi Okulu’nun ikinci dersi yapıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyet gösteren İzmir Akdeniz Akademisi, düzenlediği Demokrasi Okulu’nun ikinci dersinde sanat ve demokrasi ilişkisine odaklandı. Kültürpark Atlas Pavyonu’nda yapılan etkinlikte, akademisyen Prof. Dr. Sevda Alankuş moderatörlüğünde oyuncu Nazan Kesal ve yönetmen Yüksel Aksu gençlerle buluştu. Sanat ve demokrasi ilişkisinde özgürlük, direniş ve ifade biçimleri, yeni teknolojilerin taşıdığı olanaklar gibi konuların ele alındığı ders büyük ilgi gördü.

“GENÇLERİ YARATICI BULUYORUM’”

Nazan Kesal, konuşmasında anti demokratik rejimlerde sanatın ve sanatçının rolünden bahsederken, sanatın her türlü baskıya karşı bir umut taşıdığını aktardı. Gençleri yaratıcı bulduğunu, bu nedenle ilerleyen süreçte sanatta sürprizler ile karşılaşacağımızı belirtti. Yüksel Aksu ise İzmir’in kadim kültürünün demokratik bir geleneği olduğunu, kentin çok kültürlü dokusunu vurgulayarak anlattı.

“SANAT HİÇBİR ZAMAN SADECE YARATICILIKTAN İBARET BİR ŞEY OLMADI”

Prof. Dr. Sevda Alankuş’un kolaylaştırıcılığında ilerleyen söyleşide, katılımcılar da söz alarak sanatın bir özgürlük alanı ve muhalefet biçimi olarak nasıl bir rol üstlendiğini tartıştı. Alankuş, sanatın hiçbir zaman sadece yaratıcılıktan, estetikten, güzellikten ibaret olmadığını, ülkedeki anti demokratik gelişmelerin bedelini ödeyen gruplardan birinin de sanatçılar olduğunu belirtti. “Demokraside ben de varım” diyen gençlerin katılımıyla interaktif bir şekilde yürütülen etkinlik, hem içerik hem katılım açısından zengin bir tartışma ortamı sundu. Katılımcılar, sanat aracılığıyla demokrasinin yeniden düşünülmesi gerektiği yönünde ortak bir görüşte buluştu.