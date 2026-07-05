Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Akustik Yaz Akşamları' etkinliği, Laleli Yürüyüş Parkı ve Atatürk Kent Parkı'nda müzikseverleri bir araya getirdi. Amatör müzik gruplarının sahne aldığı etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği 'Akustik Yaz Akşamları', hafta sonunda Manisalılara yaz akşamlarını müzikle buluşturdu. Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen etkinliklerde amatör müzik grupları sahne alırken, vatandaşlar canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Programın ilk durağı Laleli Yürüyüş Parkı oldu. Gecede sahne alan 'Umutsuz Vaka' grubu, seslendirdiği eserlerle parkı dolduran vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik, müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

Etkinliğin ikinci günü ise Atatürk Kent Parkı'nda gerçekleştirildi. 'Yasemin & Samed' grubu, sevilen şarkıları akustik performanslarıyla seslendirirken, vatandaşlar da zaman zaman şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Samimi atmosferiyle dikkat çeken program, yaz akşamına renk kattı. Amatör müzisyenleri sanatseverlerle buluşturan 'Akustik Yaz Akşamları', iki gün boyunca yoğun katılımla gerçekleşirken, Manisalılara müzik dolu ve keyifli bir hafta sonu yaşattı.