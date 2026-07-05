Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türkiye Kültür Yolu Festivali açılışı nedeniyle Sakarya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile birlikte Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi'nde saha incelemesinde bulundu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile birlikte Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Alemdar, 'Bu alanı tek tek projelerin bulunduğu bir bölge olarak değil, eğitimden kültüre, bilimden belediye hizmetlerine kadar birçok ihtiyacın karşılanacağı yekpare bir yaşam ve hizmet alanı olarak planlıyoruz' dedi. Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise kampüs içerisinde hayata geçirilen yatırımların Sakarya'nın kültür, eğitim ve bilim altyapısına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Saha incelesinde Vali Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Dr. Gökhan Pehlivan yer aldı.

HİZMET KAMPÜSÜ OLACAK

Çalışmaların geldiği son aşamaya dair detaylı bilgileri paylaşan Başkan Alemdar, Bilim Merkezi ve Şehir Kütüphanesi'nin yanı sıra belediye hizmet binası ve şehir müzesiyle beraber bölgenin 'Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü' adını alacak bir hizmet kampüsü olacağını söyledi. Başkan Yusuf Alemdar, 'Bu alanı sadece tek tek projelerin bulunduğu bir bölge olarak değil, bir bütün olarak planlıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü içerisinde Şehir Kütüphanesi, Bilim Merkezi, belediye hizmet binası, Şehir Müzesi ve diğer sosyal alanlarla birlikte yekpare bir yapı oluşturuyoruz. Hemşehrilerimizin eğitimden kültüre, bilimden belediye hizmetlerine kadar birçok ihtiyacına aynı kampüs içerisinde ulaşabileceği modern bir yaşam alanını şehrimize kazandırıyoruz. Sakarya'nın geleceğine değer katacak bu yatırımları en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız' dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi başta olmak üzere kampüs içerisinde hayata geçirilen yatırımların Sakarya'nın kültür, eğitim ve bilim altyapısına önemli katkılar sunacağını belirterek, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını temenni etti.