Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure ikramları, Yıldırım ilçesi Teleferik Meydanı ile sürdü.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentin 28 noktasında vatandaşlara aşure ikramı sürerken, aşure kazanları bu kez Teleferik Meydanı'nda kaynadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kevser Öztürk, Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi İdris Şahintaş ve Piremir Mahallesi Muhtarı Seyran Okumuş Pekmez, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçeyi kapsayan aşure ikram programı, 15 Temmuz akşamına kadar devam edecek. Program kapsamında Mudanya BUDO İskelesi sahil girişi, Şirinevler Pazar Alanı, Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı, Beşevler Pazar Alanı, Büyükorhan Meydanı, İhsaniye Pazar Alanı, İznik Pazar Alanı, Yenişehir Meydanı, Demirtaş Meydanı, Tarihi Ulu Cami önü ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikramı yapılacak.