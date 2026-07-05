Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, üreticilerin hasat döneminde yaşadığı işçi sorununa çözüm sunmak amacıyla başlattığı 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projesi bu yıl da devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde 6 yıl önce hayata geçirilen proje, yedinci sezonunda da üretici ile işçiyi buluşturmayı sürdürecek.

Türkiye'nin en fazla fındık üreten ili olan Ordu'da bahçelerde ilaçlama, gübreleme ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından gözler hasat dönemine çevrildi.

Yeni sezon öncesinde üreticilerin en önemli gündemlerinden biri olan işçi ihtiyacına çözüm sunan proje, hem üreticilere kolaylık sağlıyor hem de vatandaşlara gelir kapısı oluşturuyor.

BİNLERCE ÜRETİCİ VE İŞÇİ FAYDALANDI

Ordu Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında geride kalan 6 hasat sezonunda 3 bin 149 bahçe sahibi ile 10 bin 910 fındık işçisi bir araya getirildi. Büyükşehir Belediyesi, bu yıl rekor katılım beklenen projeyle daha fazla üretici ve işçiyi buluşturmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl projede görev alan fındık işçileri de uygulamanın ekonomik açıdan önemli katkılar sağladığını belirterek, bu yıl da vatandaşları projeye katılmaya davet etti.