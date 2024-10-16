James Dyson Ödülü’nün genç mühendis ve tasarımcılar tarafından yapılan en iyi 20 icadı açıklandı. Bu yılın kısa listesinde kemoterapi hastaları için taşınabilir, pille çalışan bir kafa derisi soğutma cihazı ve parçalanmış ev tekstili atıklarından yapılmış ses yalıtım panelleri gibi icatlar yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - 2024 James Dyson Ödülü'nün ilk 20 listesi açıklandı ve dünyanın dört bir yanındaki genç mühendis ve tasarımcıların uluslararası finale doğru yolculuğu başladı. Listeden bir kişinin 13 Kasım'da Sir James Dyson tarafından uluslararası kazanan olarak ilan edileceği belirtilirken, icadının geliştirilmesi için 30 bin sterlinlik bir para ödülünün da sahibi olacağı belirtildi.
Yılın en iyi 20 icadı dünyanın en öncelik verilmesi gereken sorunlar ele alındı.
İrlanda'dan Olivia Humphreys, 2019 yılında annesi tedavi görürken kemoterapinin neden olduğu saç dökülmesinin bir kişi üzerinde yaratabileceği etkiye tanık olduktan sonra, taşınabilir bir kemoterapi sonrası kafa derisi soğutma cihazı olan Athena ile ilk 20 listesine girdi.
Kısa listeye kalan Peter projesinin İngiltere’deki mucidi Jonathan Fisher, giyilebilir biyomedikal cihazı, Parkinson hastası olarak yürüyüşünde tutukluk yaşayan babasının yaşam kalitesini artırmak için icat etti.
Güney Kore'den bir öğrenci ekibi, gelişmekte olan ülkelere yardımcı olmayı amaçlayan elektriksiz bir oksijen jeneratörü olan Oxynizer'ı icat etti.
Avusturya'nın kısa listeye giren projesi finGrip ise, el becerisi düşük kullanıcılar için uyarlanmış bir kateter sistemi geliştirdi.
Atık ve kirliliğin yönetilmesi konusunda da Avustralya'da genç mucit Sze Yek'in kız kardeşinin kullanılmayan ilkokul üniformasıyla yaptığı deneyler, parçalanmış ev tekstili atıklarından yapılan akustik bir panel olan Sorbet'e dönüştü.
Shane Kyi Hla Win ve Danial Sufiyan Bin Shaiful tarafından icat edilen Airxeed Radiosonde, radyosonde ile günlük hava ölçümlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için düşen akçaağaç tohumlarından ilham alıyor.
Ödülün Uluslararası En İyi 20 listesini belirleyen 14 Dyson mühendisi İngiltere, Singapur, Malezya ve Filipinler'deki Dyson Ar-Ge merkezlerinde çalışıyor.
İşte en iyi 20 icat ve mucitleri
|İcat
|Çözüm
|Mucit(ler)
|Ülke
|
Air Ring 48
|
İnşaat işçilerini ısı kaynaklı stresten korumak için bir baret soğutma aksesuarı.
|
Yu To Mak, Ze Fu Jeff Li, Jing Hymn Joseph Wong
|
Hong Kong
|
Airxeed Radiosonde
|
Hava tahminini geliştirmek için hava ölçümünden sonra tekrar kullanılabilen sürdürülebilir bir radyosonde.
|
Shane Kyi Hla Win, Danial Sufiyan Bin Shaiful
|
Singapur
|
Athena
|
Taşınabilir bir kemoterapi sonrası kafa derisi soğutma cihazı.
|
Olivia Humphreys
|
İrlanda
|
Cap Snap
|
Güvenli kıvrımlı conta kapağı çıkarma ve ampul kırma için tıbbi bir alet.
|
Jack Pugh
|
Yeni Zelanda
|
Co-Jump
|
Ergonomik ve yapay zeka tabanlı bir inme sonrası rehabilitasyon eldiveni.
|
Li Yuanjing, Zhan Jing, Guan Shunzi, Yu Tianlin, Li Junkai, Qian Qingyun, Wei Yi
|
Çin
|
Concavix
|
Az gelişmiş ellere sahip kullanıcılar için uyarlanabilir bir bilgisayar faresi.
|
Jonathan Lopez Calderon, Raúl Hernandez, María de Lourdes Zaldívar Martínez
|
Meksika
|
DysphagiaDynamics
|
Taşınabilir, non-invaziv bir akıllı değerlendirme ve ev tabanlı rehabilitasyon sistemi.
|
Zhu Zhaopeng, He Qi
|
Çin
|
finGrip
|
El becerisi düşük veya tekerlekli sandalye kullanan kullanıcılar için bir kateter sistemi.
|
Philipp Niechoj
|
Avusturya
|
Flying ear pressure regulator
|
Uçak kalkışları ve inişleri sırasında kulak rahatsızlığını gideren basınç ayarlı bir ürün.
|
Yi-Shan Zheng, Wen-Yeh Hsaio-Lin
|
Tayvan
|
Mammosense
|
Meme kanseri taramaları sırasında konforu artırmak için bir mamografi sensörü.
|
Luke Goh
|
Singapur
|
Moii
|
Kistik Fibrozisli ergenler için bir Hava Yolu Temizleme Terapisi eğitim kiti.
|
Yuchen Lan
|
İsveç
|
OcularSky
|
Uygun fiyatlı, akıllı telefon tabanlı bir fundus kamera.
|
Houssam Hammoud, Mohammad Yaman Al Aref, Mohamad Hammoud, Mayar Jabouli, Wessam Shehieb
|
Birleşik Arap Emirlikleri
|
Oxynizer
|
Gelişmekte olan ülkeler için elektrikli olmayan bir oksijen jeneratörü.
|
Kyeongho Park, Jiwon Lee, Jiwon Kim, Yeohyun Jung, Seung-Jun Lee
|
Güney Kore
|
Peter
|
Yürüyüş donması yaşayan Parkinson Hastaları için giyilebilir bir biyomedikal cihaz.
|
Jonathan Fisher
|
Birleşik Krallık
|
PulpaTronics
|
Metal madenciliğini ortadan kaldırmak için sürdürülebilir bir RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) etiketi.
|
Adonis Christodoulou, Barna Soma Biro, Chloe So
|
Birleşik Krallık
|
Pyri
|
Biyolojik esinli ve biyolojik tabanlı bir erken orman yangını tespit sistemi
|
Richard Alexandre, Karina Gunadi, Blake Goodwyn, Tanghao Yu
|
Birleşik Krallık
|
Social Plast
|
Uygun fiyatlı bir plastik geri dönüşüm sistemi.
|
Johannes Kastner
|
Almanya
|
Sorbet
|
Parçalanmış tekstil atıklarından yapılmış bir akustik panel.
|
Sze Yek
|
Avustralya
|
TAILWIND
|
Hava akımı oluşturmak için tasarlanmış bir soğutma kaskı.
|
Youngki Kim, Jisu Kim, HyeonJun So, Seunghun Jeong
|
Güney Kore
|
The Reef
|
Su kütlelerindeki mavi-yeşil alg patlamasına karşı ekolojik bir filtre.
|
Anton Vervoort
|
Belçika