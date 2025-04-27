Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri öğrencileri tarafından düzenlenecek olan 57’nci Alay'ın İzinde Programı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Sizin her biriniz bizim için çiçeksiniz, sizin için ne yapsak azdır, sizler bizim gururumuzsunuz” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Çanakkale Savaşı esnasında 25 Nisan 1915 sabahı düşman çıkarmasını haber alır almaz Conkbayırı'na hareket eden 19’uncu Piyade Tümeni’ne bağlı üç alaydan biri olan 57’nci Alay'ın şehadetinin 110’uncu yıldönümü dolayısıyla Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri öğrencileri tarafından “Gençler 57’nci Alay’ın İzinde” Programı düzenlendi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, daire başkanları, müdürler ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Program kapsamında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehteran Gösterisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dua ile devam etti.

Video gösteriminin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kürsüye davet edildi.

Salonu tıklım tıklım dolduran gençler, ellerinde Türk bayrakları ve ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısı ile Başkan Büyükkılıç’ı coşku içerisinde karşıladılar. Gençlerin alkışları ve sevgi gösterileri eşliğinde kürsüye çıkan Büyükkılıç, “Gençler alnınızdan öpüyorum sizleri, iyi ki varsınız” diyerek sözlerine başladı.

Başkan Büyükkılıç, ay yıldızlı Türk bayrağı altında el ele verdiklerini söyleyerek, “Sizler bizim geleceğimizsiniz, olmazsa olmazımızsınız. Sizlerin eğitimli, donanımlı, öz güven içerisinde, vatanına, milletine, devletine bağlı gençler olarak yetişmesi, ailesine, şehrine, ülkesine sahip çıkma anlayışıyla yetişmesi bizim için önemli ve anlamlıdır” dedi.

“Sizin İçin Ne Yapsak Azdır”

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde devam eden 2’nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği’nin yüzbinlerce çocuğa hizmet verdiğini söyleyen Büyükkılıç, “Gençlerimizin, canlarımızın yanına koşa koşa geldim. Bu çalışmaları yapan KAYMEK’imizin kıymetli ekibine, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizin her biriniz bizim için çiçeksiniz, sizin için ne yapsak azdır, sizler bizim gururumuzsunuz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, 57'nci Alay’ın aziz şehitlerinin destanını yâd etmenin ve gençlere bu kutlu mirası hatırlatmanın önemine vurgu yaparak, şunları söyledi: “Çanakkale’deki bu ecdadın ruhunu, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum’ dediği o ruhla mücadele eden ecdadımız sayesinde bizler burada varız. Çanakkale’nin bir dönüm noktasıdır. Hatırlarsınız, Kurtuluş Savaşı’nda taş mektebimiz, gururumuz Kayseri Lisesi’nin son sınıf öğrencileri cepheye gitmiş, hepsi şehit olmuş, bir dönem Kayseri Lisesi mezun verememiştir. Siz gençler iyi ki varsınız, sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlere fırsat vermek bizim görevimiz, kendinizi yetiştirmek de sizin görevinizdir.”

KAYMEK’in 6’ncı üniversite gibi her alanda hizmetler verdiğini kaydeden Büyükkılıç, KAYMEK’i şehrin gururu olarak nitelendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuşmasını İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un “Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber” cümlesi ile sonlandırdı. Konuşmaların ardından Değer Gençlik Merkezi öğrencilerinden oluşan Genç KAYMEK korosunun “Çanakkale” ve “Hey On Beşli” Türkü dinletisi ilgiyle dinlendi.

“Çanakkale Şehitlerine” şiirinin seslendirilmesinin ardından günün anlam ve önemini anlatan tiyatro gösterisi sahne aldı.

Program sonunda 57. Alay Sancağı’nın Temsili Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi.