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Ziyaret sonunda Timsal Karabekir, babası Kâzım Karabekir’in milli mücadeledeki rolüne dair önemli bilgiler paylaşarak, Bilecik’in Kurtuluş Savaşı’ndaki tarihi önemine vurgu yaptı.

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kurtuluş Savaşı’nın kahraman komutanlarından Kâzım Karabekir’in kızı, Timsal Karabekir’i makamında ağırladı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün makamında gerçekleşen ziyarette, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemli dönüm noktaları, milli ruhun önemi ve Kurtuluş Savaşı’na dair babasından kalma hatıralar konuşuldu. Vali Aygöl, Timsal Karabekir’e aktardığı değerli bilgiler ve anılar için teşekkür etti.