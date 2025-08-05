Düzce Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi olarak 2017’de hayata geçirdiği Kusursuz Kafe, 9. kuruluş yıl dönümünü renkli bir etkinlikle kutladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Özel bireylerin istihdam edildiği kafenin kutlamasına Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç ve Beltur A.Ş. Genel Müdürü Erdem Yılmaz da katıldı.Düzce Belediyesi iştiraki Beltur A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Kusursuz Kafe, 9. yılını coşkulu bir etkinlikle kutladı.

Özel bireylerin istihdam edildiği kafe, 5 Ağustos 2025’te düzenlenen törende çalışanlar ve yöneticilerle bir araya geldi.

Etkinlikte, yıl dönümüne özel pasta kesildi ve hatıra fotoğrafları çekildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Kusursuz Kafe’nin toplumsal farkındalık yaratan bir proje olduğunu vurguladı. Kılıç, “2017’de hizmete açılan Kusursuz Kafe, 9 yıldır bir işletmeden öte bir farkındalık hareketi. 17 özel bireyin istihdam edildiği bu mekân, sosyal sorumluluk anlayışımızın bir yansıması. Büyümeye devam edeceğiz. Tüm Düzcelileri kafemize bekliyoruz.” dedi.

Etkinlik, pasta kesimiyle sona erdi.