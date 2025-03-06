Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı “Genç Fikirler Buluşması”nı Gemlik Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirdi.Feyzi SARIKAYA / BURSA (İGFA) - Gençlerin fikirlerini paylaşabileceği, çözüm önerileri geliştirebileceği ve ortak projeler üretebileceği Bursa'nın Gemlik ilçesindeki buluşmada, katılımcılar iftar yaparak keyifli ve verimli bir etkinlik geçirdi.

Etkinlikte, gençlerin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı. Kültürel ve sosyal etkinliklerin artırılması, ulaşım ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, kariyer ve girişimcilik fırsatlarının genişletilmesi gibi konular öne çıktı.

BEYİN FIRTINASI İLE PROJE ÜRETİLDİ

Gençler, gruplar halinde bir araya gelerek şehri gençler için daha iyi bir yer haline getirecek proje fikirleri geliştirdi. Ortaya çıkan öneriler, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirilmek üzere toplandı.

Etkinlik boyunca katılımcılar, interaktif sohbetlerle birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Çay, kahve ve tatlı eşliğinde geçen serbest sohbet bölümünde gençler, hem yeni arkadaşlıklar kurma hem de fikirlerini paylaşma şansı yakaladı.

Katılımcılar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek benzer buluşmaların devam etmesini talep etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak gençlerin fikirlerini desteklemeye ve bu projeyi sürdürülebilir hale getirmeye devam edeceğini bildirdi.