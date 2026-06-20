Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Genç Dostu Yerel Yönetişim Zirvesi'nde gençlerin karar alma süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalarıyla 'Genç Dostu Kent İyi Yönetişim Ödülü'ne layık görüldü.

ANKARA (İGAF) - ABB Başkanı Mansur Yavaş zirveye gönderdiği mesajda, 'Gençlerimizin eğitimden istihdama, kültür-sanattan spora kadar pek çok alanda fırsatlara erişimini artırmak ve kent yönetiminde söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), gençlerin karar alma süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalarıyla düzenlenen '1. Genç Dostu Yerel Yönetişim Zirvesi Lansmanı ve Ödül Tören'nde 'Genç Dostu Kent İyi Yönetişim Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye Belediyeler Birliği'nde düzenlenen ve Türkiye'nin farklı kentlerinden belediye temsilcileri, gençlik meclisleri, sivil toplum kuruluşları ve uzmanların katıldığı zirvede; gençlerin yerel yönetimlerde karar alma süreçlerine katılımının artırılması, gençlik politikalarının geliştirilmesi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması konuları değerlendirildi.