Bursa'nın Gemlik ilçesinde çevre yolunda bir hipermarket çevresinde, duygu sömürüsü yaparak vatandaşlara market alışverişi yaptıran dilenci şebekesine zabıta müdahale etti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre yolundaki restoran ve hipermarket çevresinde dolaşarak, bölgedeki vatandaşlara duygu sömürüsü yapıp market alışverişi yaptıran dilencilere müdahale etti.

Vatandaşların aldığı market ürünleri ile birlikte Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen dilencilerin İzmit'ten geldiği tespit edildi.

Yanlarında 5 bin lirayı aşkın market malzemesi bulunan dilencilere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. ve 37. maddelerinden işlem yapıldı.

Malzemelere tutanak tutularak el konuldu.