Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelere kazandırdığı yeni morg ve gasilhane hizmet binaları ile cenaze hizmetlerini güçlendiriyor. Cenaze hizmetlerinin daha sağlıklı ve modern şartlarda verilebilmesi için yapımı tamamlanan Elmalı morg ve gasilhanesi hizmete açıldı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü vatandaşı en zor anında da yalnız bırakmıyor.

Antalya merkez ve ilçe mezarlıklarında yenileme, düzenleme ve kapasite artırım çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, yeni morg ve gasilhaneler ile cenaze hizmetleri alt yapısını güçlendiriyor.

İlçelerde cenaze hizmetlerinin daha sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için içerisinde morg ve gasilhane bulunan yeni modern cenaze hizmet binaları ile hizmet kalitesi arttırılıyor.

ELMALI MORG VE GASİLHANESİ HİZMETE AÇILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın çalışmalarıyla Akseki, Korkuteli, Kumluca, Kaş, Döşemealtı, Gazipaşa, Finike, Demre ve Serik ilçelerinin ardından yeni Elmalı cenaze hizmet binası da hizmet vermeye başladı. Yeni hizmet binası içerisinde kadın ve erkekler için ayrı ayrı 2 adet gasilhane, 6 adet cenaze morg ünitesi, bekleme salonu ve depolar yer alıyor.

İLÇELERDE HİZMET KALİTEMİZ ARTIYOR

Antalya merkez ve ilçelerinde cenaze hizmetlerinin daha iyi şartlarda sunulması için hizmet çalışmaların sürdüğünü belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Erkan Sel 'Birçok ilçemizde yeni gasilhaneler ve bekleme salonları vatandaşlarımıza daha rahat hizmet edebilmesi için hizmete girdi.

Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Korkuteli, Döşemealtı ve son olarak Elmalı ilçemizde yeni gasilhanelerimiz ve morg sistemlerimizi oluşturduk. Vatandaşlarımız artık merkezi bir sisteme bağlı olmadan serbest bir şekilde bulundukları noktadan tüm hizmetleri ulaştırıyoruz. Kurşunlu mezarlığımızın kapasitesini arttırıyoruz. Yeni mezarlık alanları açarak mezarlıklarımızdaki daralmaları azaltıyoruz' dedi.

