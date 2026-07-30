ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere Mahallesinde çıkan orman yangınında 3 mahallede toplam 54 ev tahliye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 'Şehrimizde iki gündür devam eden aşırı sıcaklardan dolayı doğusundan batısına 13 yerde orman yangınları ile mücadele ediyoruz. 10'u kontrol altına alınmış durumda. Ancak Alanya Sapadere, Kaş Üzümlü ve Kumluca Yazır Mahallesi'ndeki yangınlar devam ediyor. Yazır Mahallemizde maalesef 10 evimiz yandı. 2 araç yangından zarar gördü ve 54 evimizi tahliye etmiş durumdayız.

Yangına müdahale sürüyor ancak rüzgarın etkisi çalışmaları zaman zaman olumsuz yönde etkiliyor. Havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sayın Valimizin koordinasyonunda, Antalya Büyükşehir Belediyemiz, ASAT Genel Müdürlüğümüz ve tüm kamu kurumlarımız sahada çalışıyor. 112 personelimiz ve 60 aracımızla yangını kontrol altına almak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bölgede teyakkuz halindeyiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Yangının kontrol altına alınmasıyla, ekiplerimiz bölgede incelemelerini yaparak, vatandaşlarımızın yarasını saracak' dedi.

Antalya'nın Kumluca ve Kaş ilçelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.