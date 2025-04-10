Bursa'dan gelecek için temiz enerji vizyonuyla hareket eden Tek Enerji, Türkiye’nin en büyük mobilya alışveriş merkezi olan Mobiliyum AVM ile örnek teşkil edecek bir iş birliğine imza attı. 5 yıllık Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında yürütülecek proje ile Mobiliyum AVM’nin enerji ihtiyacı, yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak.BURSA (İGFA) - Tek Enerji ve Mobilium AVM iş birliğiyle gerçekleştirilecek proje kapsamında, Yap-İşlet-Devret modeliyle 2,4 MWp (DC) ve 1,9 MWe (AC) kurulu güce sahip bir sistem devreye alınacak. Bu sistem, 4.138 adet 580 W gücünde güneş panellerinden oluşacak.

Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Mobiliyum’un bu vizyoner adımını güçlü bir teknik altyapıyla desteklemekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Otomatik panel yıkama ve soğutma sistemi Türkiye’de bir ilk olarak bu projede uygulanacağını kaydeden Erdoğan, "Güneş panelleri zamanla toz, kir ve çevresel faktörlerle verim kaybı yaşarken, bu sistem panellerin sürekli temiz kalmasını ve aşırı sıcaklıklarda performanslarının düşmemesini sağlayacak. Geleneksel manuel temizliğin ötesine geçen teknoloji sayesinde, enerji üretiminde yüzde 15'e kadar ek verimlilik artışı sağlanacak" dedi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE ÖRNEK MODEL

GES projelerinde sürdürülebilir yüksek verim ancak düzenli bakım ve izleme sistemleriyle mümkün olabileceğini belirten Erdoğan, "Türkiye’de ilk defa hayata geçireceğimiz bu tam otomatik panel yıkama ve soğutma sistemi, insan müdahalesine gerek kalmadan çalışıyor ve aynı zamanda daha az su tüketerek çevresel etkiyi en aza indiriyor. Bu sistemle birlikte Mobiliyum AVM gibi büyük tesislerin enerji sürekliliğini ve verimliliğini güvence altına alıyoruz" diye konuştu.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Mobiliyum AVM'nin enerji ihtiyacı büyük ölçüde temiz kaynaklardan karşılanırken, sistem sayesinde yıllık bin 200 ton karbon salımı engellenerek 13 bin 442 ağacın doğaya kazandırılmasına eşdeğer bir katkı sağlanacak.