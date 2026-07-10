Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle hayata geçirilen 'Nilüfer'in Çocukları Sporla Büyüyor' sloganıyla hayata geçirilen proje ile kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar havuzla buluşuyor.

BURSA (İGFA) - 'Nilüfer'in Çocukları Sporla Büyüyor' sloganıyla başlatılan etkinlik kapsamında, Nilüfer'in kırsal mahallelerindeki çocuklar, eğitmenler eşliğinde yüzme öğreniyor.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor iş birliği ile gerçekleştirilen projede her gün farklı bir mahalleden gelen çocuklar, güvenli bir ortamda spor yapıyor. Konak Olimpik Yüzme Havuzu Tesisi'nde yapılan etkinlikte çocuklar, antrenörler gözetiminde temel yüzme tekniklerini öğreniyor. 7-12 yaş arası çocuklar, etkinlik sayesinde sosyalleşme fırsatı da buluyor.

Nilüfer'in 30 kırsal mahallesine ulaşmayı hedefleyen proje, ağustos sonuna kadar haftanın 3 günü çocukları ağırlamaya devam edecek.