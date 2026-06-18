Gebze Center AVM'de düzenlenen eTwinning Proje Festivali'nde, Gebze BİLSEM'in Türkiye-Romanya ortaklı 'Sky Secrets with STEM' projesi dikkat çekti. Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit ve Müdür Şenol Pekgöz'ün katıldığı etkinlikte uzay temalı çalışmalar sergilendi.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle Gebze Center AVM'de düzenlenen eTwinning Proje Festivali, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı ulusal ve uluslararası projeleri vatandaşlarla buluşturdu. Etkinliğe Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze İlçe Millî Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz de katıldı.

Festivalde, Gebze 23 Nisan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Türkiye-Romanya ortaklığında yürütülen 'Sky Secrets with STEM' (STEM ile Gökyüzünün Sırları) projesiyle dikkat çekti. Ülkemizi temsil eden projeden sorumlu kurucu öğretmenler Selma Tutkun Acur ve Neslihan Saltaş, ziyaretçilere proje hakkında bilgi verdi.

8 ay süren proje kapsamında öğrenciler; Mars'a iniş roketleri, yumuşak iniş sistemleri ve Takımyıldızlı Gece Lambası tasarımları geliştirdi. Ayrıca Web 2.0 araçları ve yapay zekâ uygulamalarını kullanarak uzay temalı hikâyelerini müzikli animasyonlara dönüştürdü.

Uzay ve teknoloji alanında öğrencilerin yaratıcılığını ortaya koyan çalışmalar, festival ziyaretçilerinden büyük beğeni topladı.