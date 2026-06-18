Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Eğitim Şenliği, özel gereksinimli öğrencilerin yıl boyunca ortaya koydukları çalışmaların sergilendiği renkli görüntülere sahne oldu.

SAKARYA (İGFA) - İl genelindeki özel eğitim okulları ve rehberlik araştırma merkezlerinin katılımıyla gerçekleştirilen şenlikte, öğrencilerin hazırladığı el emeği ürünler ve sanatsal çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Şenliğin açılış programına İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Türker Erol Özen, ilçe millî eğitim müdürleri, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Program kapsamında Şehit Ali Borinli Özel Eğitim Meslek Okulu halk oyunları ekibinin sergilediği gösteri büyük alkış aldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temelinde yer alan 'erdem, değer ve eylem' anlayışı doğrultusunda eğitim gören öğrenciler, şenlikte sergiledikleri çalışmalarla azimlerini, üretkenliklerini ve yeteneklerini ortaya koydu. Stantlarda yer alan ürünler, öğrencilerin eğitim süreçlerinde kazandıkları becerilerin ve emeklerinin somut birer göstergesi olarak dikkat çekti.

Etkinlik boyunca öğrenciler hem eserlerini tanıtma fırsatı buldu hem de sosyal etkileşimlerini güçlendirdi. Katılımcılar tarafından ilgiyle gezilen stantlar, özel gereksinimli bireylerin üretim süreçlerine aktif katılımının ve toplumsal hayattaki yerlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Özel gereksinimli öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına katkı sunan bu tür etkinliklerin artarak devam edileceği belirtilerek, organizasyonda emeği geçen yönetici, öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür edildi. Şenlik, öğrencilerin başarılarının paylaşılması ve farkındalığın artırılması açısından anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi.