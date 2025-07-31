Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Fatih Devlet Hastanesi’nde sünnet olan çocukları ziyaret ederek moral desteğinde bulundu. KOCAELİ (İGFA) - Ailelerle de sohbet eden Başkan Büyükgöz, “Bugün, çocuklarımızın delikanlılığa ilk adımlarına tanıklık ediyoruz. Onların bu özel günlerinde heyecanlarını paylaşıyor olmak bizleri de ayrıca mutlu ediyor.

Çocuklarımızın ailelerini de ayrıca tebrik ederken, bizlere güvenip çocuklarının en özel günlerinde bizlerle oldukları için teşekkür ediyorum. Sünnet bizim örfümüz adetimiz en başta dinimizin bir emri olarak çok önemli.

Tekrar sünnet olan çocuklarımızı tebrik ediyor, ailelerine teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Büyükgöz ayrıca sünnet olan çocuklara hediye takdim etti.