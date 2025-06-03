Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çoban Mustafa Paşa Camii civarında dilencilik yaptığı tespit edilen bir şahsı yakaladı. Yapılan üst aramasında şahsın üzerinden tam 20 bin 575 TL para çıktı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze’de bir dilencinin üzerinden 20 bin TL'den fazla para çıktı.

Şahıs, Zabıta Müdürlüğü Büro Amirliği’ne götürülerek üzerinde bulunan paraya tutanakla el konulurken, ayrıca ilgili kişi hakkında idarî para cezası uygulandı.

Gebze Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bayram öncesi vatandaşların duygularını istismar ederek kazanç sağlamaya çalışan şahıslara yönelik denetimlerin artırılacağı ve bu tür faaliyetlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

Zabıta ekipleri, vatandaşlardan bu tür durumlarla karşılaştıklarında yetkililere bilgi vermelerini istedi.