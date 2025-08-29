Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Eskihisar Kalealtı’nda düzenlenen “Atölyem Parkta” etkinliğine katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze'de renkli görüntülere sahne olan 'Atölyem Parkta' etkinliğinde miniklerle bir araya gelen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocukların etkinliklerine eşlik etti.

Başkan amcalarının sürpriz ziyaretinden büyük mutluluk duyan çocukların neşesi yüzlerine yansırken, aileler de bu güzel etkinlikte keyifli vakit geçirdi.

Çocukların aileleriyle de sohbet eden Başkan Büyükgöz, Gebze Belediyesi olarak her zaman çocukların gelişimini destekleyen etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.