Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) IEEE Öğrenci Topluluğu'nun bu yıl 13.'sünü gerçekleştirdiği Bilim ve Teknoloji Günleri (BTG), Türkiye'nin en nitelikli öğrenci kariyer etkinliklerinden biri olma misyonunu sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Sektör liderlerini öğrencilerle buluşturan organizasyon, bu yıl bir ilke imza atarak kurgulanan BTG Prestij Gecesi Ödül Töreni ile sona erdi.

GTÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, sektörlerinde iz bırakan kişi, kurum ve projeler ödüllendirildi.

Törene; GTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Elif Damla Arısan, Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Genel Sekreter Nadir Yıldırım, akademisyenler, sanatçılar, kurum temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Üç gün süren ve C-level yöneticilerin tecrübe paylaşımlarıyla değer kattığı BTG, final gecesinde yerini zarafet ve başarının taçlandırıldığı bir atmosfere bıraktı. GTÜ'nün bilimsel kimliğini sosyal yaşamın dinamikleriyle birleştiren tören, katılımcılara seçkin bir networking alanı sunarken; öğrencilere de profesyonel dünyayla etkileşim kurma fırsatı tanıdı.

SEKTÖRÜN DEVLERİ VE SANAT DÜNYASININ YILDIZLARI GTÜ SAHNESİNDE

Törenin en dikkat çeken anları, farklı disiplinlerde üstün başarı gösteren profesyonellerin ödüllerini aldığı dakikalar oldu. Sinema, tiyatro ve müzik camiasının saygın isimlerinden, dijital çağın dinamiklerini belirleyen içerik üreticilerine; yenilikçi vizyonlarıyla perakende, sağlık ve kozmetik sektörüne yön veren kurumsal markalardan, toplumsal dayanışmanın öncüsü sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede ödüller sahiplerini buldu. GTÜ öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve her biri kendi alanında ilham kaynağı olan bu öncü kişi ve kurumlar, prestijli sahnede onurlandırıldı. Ödül sahipleri yaptıkları konuşmalarda; GTÜ öğrencilerinden ödül almanın kendileri için büyük bir gurur vesilesi olduğunu belirterek kampüste bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Etkinlikte, 'Yılın IEEE GTÜ Özel Ödülü', aynı zamanda IEEE topluluğu akademik danışmanı olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Durmuş'a takdim edildi. Durmuş, yaptığı konuşmada bu tür anlamlı etkinliklere katılan konukların üniversite hafızasında her zaman özel bir yere sahip olacağını vurguladı. Ayrıca organizasyonun mimarı olan IEEE GTÜ öğrencilerini, sergiledikleri fedakârca çalışmalar ve kurumsal başarılarından dolayı tebrik etti. Onur ödülünün sahibi ise IEEE GTÜ topluluğu kurucusu Erdem Eraydın'a verildi.

BTG Prestij Gecesi, yalnızca bir ödül töreni olmanın ötesinde, GTÜ öğrencilerinin vizyoner bakış açısını ve organizasyon yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Geleceğe yön verecek üniversite gençliğini iş ve sanat dünyasının liderleriyle aynı atmosferde buluşturan etkinlik, üniversitenin kurumsal kimliğini ve 'Bilime Kanat Aç' mottosunu güçlendiren bir başarı hikayesine dönüştü.