İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Energy Cities'in Guimarães'te düzenlenen genel kurulunda Yönetim Kurulu'na seçilerek Bornova ve Türkiye'nin Avrupa enerji politikalarındaki temsilini güçlendirdi.

İZMİR (İGFA) - Çevrimiçi katıldığı toplantıda üyelere hitap eden Başkan Eşki, yenilenebilir enerjinin yalnızca çevresel değil, küresel barış için de kritik olduğunu vurguladı; Bornova'nın AB'nin iklim hedeflerine bağlılığını ve sürdürülebilirlik vizyonunu anlattı.

Avrupa'nın sürdürülebilir enerji dönüşümüne yön veren en köklü yerel yönetim ağlarından biri olan Energy Cities, 28 Nisan 2026 tarihinde Guimarães kentinde düzenlenen yıllık forum ve genel kurul toplantısında önemli kararlar aldı.

Hibrit formatta gerçekleştirilen toplantıya hem fiziki hem çevrimiçi katılım sağlanırken, yapılan oylama sonucunda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ağın stratejik karar organı olan Yönetim Kurulu'na seçildi.

Bu gelişmeyle birlikte Bornova ve dolayısıyla Türkiye, Avrupa'nın enerji politikalarında yeniden karar verici mekanizmalarda güçlü bir şekilde temsil edilmeye başladı.

ENERJİ VE BARIŞ VURGUSU: 'YENİLENEBİLİR ENERJİ BİR DÜNYA BARIŞI MODELİDİR'

Seçim sürecinde kurul üyelerine çevrimiçi olarak hitap eden Başkan Eşki, konuşmasında enerji politikaları ile küresel barış arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Tarih boyunca savaşların temelinde enerji kaynaklarının paylaşılamamasının yattığını belirten Eşki, yenilenebilir enerjiye geçişin yalnızca çevresel bir zorunluluk olmadığını, aynı zamanda bir dünya barışı modeli sunduğunu ifade etti.

Eşki ayrıca, bu alandaki teknolojik gelişmelerin ve sürdürülebilirliğin ancak güçlü parlamenter sistemler ve şeffaf demokrasiyle ayakta kalabileceğini vurguladı. Avrupa Birliği'nin çoğulcu demokrasi anlayışının bölgesel ve küresel barışın teminatı olduğunu hatırlatan Eşki, Türkiye'nin AB tam üyeliğine olan desteğini yineledi.

Bornova'nın Avrupa Birliği'nin 2030 ve 2050 iklim hedeflerini büyük bir ciddiyetle benimsediğinin altını çizen Eşki, yerel yönetimlerin bu süreçte kritik rol oynadığını ifade etti.

AVRUPA'NIN ÖNCÜ KENTLERİYLE AYNI MASADA

Bornova Belediyesi, yeni dönemde; Assen, Heidelberg, Križevci, Leuven, Lviv, Matosinhos, Paris, Valencia, Växjö ve Verona gibi Avrupa'nın sürdürülebilirlik alanında öncü şehirleriyle birlikte yönetim kurulunda yer alacak.

Bu temsil, Bornova'nın sadece yerel ölçekte değil, uluslararası düzeyde de etkili bir aktör haline geldiğini ortaya koyuyor.

YENİ DÖNEMDE AKTİF ROL VE GÜÇLÜ VİZYON

Başkan Ömer Eşki, sahip olduğu köklü idari birikim ve Avrupa standartlarındaki vizyonuyla, Energy Cities Yönetim Kurulu'nda aktif sorumluluk üstlenecek. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunacak çalışmalarda etkin rol alacak.