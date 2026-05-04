Düğünde Elif Reçber'in kardeşi Özkan Reçber damat rolünü üstlendi. Gelinliğiyle salona giren Elif Reçber, kardeşiyle dans etti, düğün pastasını kesti ve davetlilerle birlikte eğlendi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Tanju Acar ile hayırseverlerin katkılarıyla planlanan temsili düğün, Düzce Belediyesi Sosyal Tesisleri Kıl Çadır'da gerçekleştirildi.

Akçakocalı iş insanı Gencer Reçber'in kızı Elif Reçber, yapay zeka uygulamalarıyla fotoğraflarına gelinlik giydirerek sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmaya başladı. Genç kızın bu hayalini fark eden yakınları, durumu iş insanları ve yerel yöneticilerle paylaşarak organizasyon için harekete geçti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan Down sendromlu 27 yaşındaki Elif Reçber'in gelinlik giyme hayali, ailesi ve hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen temsili düğünle gerçeğe dönüştü.

