Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Cesur Balık' adlı tiyatro gösterisi, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda hafta sonu minik izleyicilerle buluştu. Mor ışık kukla tiyatrosu tekniğiyle hazırlanan gösteri, merakı ve öğrenme isteğiyle yola çıkan küçük bir balığın karşılaştığı olaylar üzerinden gelişen hikâyesini sahneye taşıdı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde çocuklara merak etmenin, öğrenmenin ve cesur adımlar atmanın önemini eğlenceli bir sahne diliyle aktaran gösteri, renkli sahneleri ve macera dolu hikâyesiyle minik izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Karanlık sahnede, mor ötesi ışık altında gerçekleştirilen ve karanlıkta parlayan kukla performansları, görsel zenginliğiyle çocukların dikkatini çekerek renklerin ve ışığın dans ettiği etkileyici bir deneyim sundu. Cesur Balık'ın çıktığı yolculuk üzerinden doğaya duyarlılık, paylaşım ve birlikte hareket etme gibi değerlerin ön plana çıkarıldığı oyunda, kahramanın değişimine ve olgunlaşmasına katkı sağlayan bu serüven, çocuklar ve aileleri tarafından büyük beğeni topladı. Eğlendirirken öğretmeyi amaçlayan gösteri; dayanışma, empati ve sorumluluk bilinci gibi değerleri güçlü bir anlatımla izleyiciye aktardı.

Yönetmenliğini Caner Karadağ'ın üstlendiği, yaklaşık 40 dakika süren çocuk gösterisi; cumartesi ve pazar günleri ikişer seans halinde sahnelendi. Sahne ışıkları, kukla tasarımları, dans koreografisi ve müzikleriyle çocuklara keyifli anlar yaşatan oyun, ailelerden de tam not aldı.