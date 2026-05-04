Kayseri Talas Belediyesi, baharın en güzel tonlarını ilçe sakinleriyle buluşturacak 'Talas Çiçek Şenliği' için geri sayıma geçti. 5-10 Mayıs tarihleri arasında Talas Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek şenlik, doğa, estetik ve sosyal yaşamı bir araya getiren zengin içeriğiyle dikkat çekiyor.

KAYSERİ (İGFA) - Şenliğin açılışı, yarın saat 18.00'de Talas Millet Bahçesi'nde düzenlenecek törenle yapılacak. Açılışla birlikte, yaklaşık 1 hafta sürecek etkinlik maratonu da başlamış olacak.

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, Talas'ın sadece fiziki yatırımlarla değil, sosyal ve kültürel projelerle de ön plana çıktığını belirterek, 'Çiçeklerin diliyle konuşan, doğanın estetiğini yaşamın merkezine alan bir şenlik hazırladık. Hemşehrilerimizi baharın coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyoruz. Talas'ta hayat, sadece yaşanmaz; hissedilir.' ifadelerini kullandı.

Şenlik kapsamında kurulacak çiçek pasajları ve koku koridorları, ziyaretçilere görsel ve duyusal bir şölen sunacak. Çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler, atölye çalışmaları, yarışmalar ve konserlerle her yaştan vatandaşa hitap eden bir program hazırlandı. Ailelerin keyifli vakit geçirebileceği alanlar, Talas Millet Bahçesi'ni adeta bir bahar festivaline dönüştürecek.

ANNELERE ÖZEL KONSER: HATAY MEDENİYETLER KOROSU

Şenliğin finali ise anlamlı bir güne denk geliyor. 10 Mayıs Pazar günü, Anneler Günü'ne özel olarak sahne alacak Hatay Medeniyetler Korosu, saat 20.00'de vereceği konserle bu renkli etkinliği taçlandıracak.

Talas Belediyesi, doğayla iç içe, kültürle zenginleşen ve toplumsal birlikteliği güçlendiren bu özel organizasyonla, baharın enerjisini tüm şehre yaymayı hedefliyor.